Доцент Миропольская объяснила, почему нужно обязательно защищаться от клещей

Клещи могут переносить серьёзные инфекции, всего на сегодняшний день известно о девяти таких заболеваниях. Клещевой энцефалит является наиболее опасным из них. Ежегодно в России регистрируется от 1,5 до 2 тысяч случаев заражения. Вирус поражает центральную нервную систему, вызывая параличи, атрофию мышц, эпилепсию, головные боли и нарушения сна. В тяжёлых случаях это может привести к инвалидности или даже смерти.