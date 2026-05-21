Доцент Миропольская объяснила, почему нужно обязательно защищаться от клещей

Сезон активности клещей начался, и май считается пиком их агрессивности. В это время необходимо быть особенно осторожными при посещении зелёных зон, таких как леса, парки, кладбища и другие места, где могут обитать эти опасные насекомые. Наталья Миропольская, доцент Пироговского университета, рассказала «Российской газете» о рисках, связанных с укусами клещей, и о мерах предосторожности.
Клещи могут переносить серьёзные инфекции, всего на сегодняшний день известно о девяти таких заболеваниях. Клещевой энцефалит является наиболее опасным из них. Ежегодно в России регистрируется от 1,5 до 2 тысяч случаев заражения. Вирус поражает центральную нервную систему, вызывая параличи, атрофию мышц, эпилепсию, головные боли и нарушения сна. В тяжёлых случаях это может привести к инвалидности или даже смерти.
Еще одной распространенной инфекцией, передаваемой клещами, является боррелиоз, или болезнь Лайма. Ежегодно в России фиксируется около 7 тысяч случаев заражения. На начальной стадии симптомы боррелиоза могут напоминать простуду, но если заболевание не лечить, оно переходит в хроническую форму и поражает суставы, сердце, нервную систему и кожу. Вакцины от боррелиоза не существует, поэтому важно избегать встречи с клещами.
Михаил Лебедев, ведущий эксперт лаборатории CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, отметил, что в России наиболее распространены три вида опасных клещей: европейский лесной, таежный и собачий (луговой). В южных регионах страны, таких как Крым и Кубань, также встречается клещ Hyalomma, который может заразить лихорадкой Крым-Конго.
Инкубационный период различных клещевых инфекций может варьироваться. Первые признаки плохого самочувствия после укуса клеща могут появиться через несколько дней или даже недель. Среди симптомов, указывающих на возможный укус и заражение, можно выделить повышение температуры, озноб, головную и мышечную боль, слабость, увеличение лимфатических узлов, кожные высыпания, боли в суставах и нарушения нервной системы. При появлении любых из этих симптомов рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.
Важно помнить, что заражение возможно не только при укусе клеща. Вирус можно получить через микроповреждения на коже, например, если случайно раздавить клеща при его удалении с питомца и растереть его содержимое по коже. Также существует риск заражения при употреблении сырого козьего или коровьего молока от инфицированных животных.
Для предотвращения укусов клещей необходимо соблюдать ряд мер предосторожности.
Одеваться в закрытую одежду, заправляя брюки в сапоги.
Регулярно проводить само- и взаимоосмотры, особенно после посещения лесных зон и на привалах. Клещ не присасывается сразу, а сначала ползёт вверх по одежде.
Использовать репелленты и аэрозоли, отпугивающие клещей, и следовать рекомендациям производителя.
Кипятить деревенское козье и коровье молоко перед употреблением.
В случае планирования поездки в регион, эндемичный по клещевому энцефалиту, заранее сделать прививку.
