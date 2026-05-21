Театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет 22−31 мая 2026 года

Будучи уже смертельно больным, буквально за два дня до смерти, когда уже не мог дышать, с кислородным аппаратом Олег Ефремов поехал в Мелихово, чтобы посмотреть своих студентов. Это место много значило для актера, поэтому спустя год после его смерти в рамках фестиваля утвердили День памяти. В этом году знаменательно и то, что в его день приезжает театр «Современник» — Ефремовское детище — со спектаклем «Весь ваш А. Ч.», который на фестивале будет показан впервые.