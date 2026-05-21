Фестиваль искусств «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» открылся в Нижнем Новгороде

Источник: Живем в Нижнем

Фестиваль искусств «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» стартовал в Нижнем Новгороде вечером 20 мая. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в телеграм-канале.

Открытием фестиваля стала оперная инсталляция «Данте. Восхождение», которую показали на Чкаловской лестнице.

«12 аллегорических зон — 12 этапов мистического путешествия. Подъем по 500 с лишним ступеням стал метафорой внутреннего преодоления, где философия Данте проживалась через личный опыт», — написал глава Нижегородской области.

Постановщики соединили барочную музыку с современным саунд-дизайном. Вокальные партии исполняли артисты Нижегородского театра оперы и балета. Перформанс открыл 12-дневную программу фестиваля. Нижегородцы смогут увидеть выступления российских и зарубежных артистов до 31 мая.

Напомним, выставка работ художников-романтиков начнет работать в Нижнем Новгороде 21 мая.