Искусствовед Елизавета Лихачева: о развитии культурных кластеров в регионах и образовательном насилии над детьми

И вот он стоит перед тобой, понимаешь, и ему этот Геракл абсолютно до фонаря. Вот он стоит, бедный, несчастный ребенок, и ты пытаешься ему рассказать, просто поговорить с ним о том, что это может быть интересно. Правда, интересно. Без компьютеров, без гаджетов, без мультиков, и сзади стоит мама. Я однажды такую маму спросила, зачем ребенка привели в школу, в музей? Она зависла. Я говорю: «Объясните мне, пожалуйста, я не понимаю, зачем вы водите своего ребенка в музей». Она говорит: «Но это же надо». Я говорю: «Кому надо? Вам надо? Вашему ребенку надо? Вы с ребенком часто на эту тему общаетесь вообще? Что ему понравилось, какой музей ему понравился, потому что, например, ребенок может не любить музей художественный, но очень любит политехнический или палеонтологический. Вот запусти его туда только, и он там будет бесконечно ходить и разглядывать скелеты динозавров или зоологические чучела животных. Или антропологические — как люди раньше жили или как живут до сих пор разные культуры. Музей же не обязательно с живописью, он же разный бывает. Есть Кунсткамера, например, невероятная. Один из самых потрясающих музеев в моей жизни. Я вообще очень люблю музеи, не художественные, особенно политехнический люблю музеи. Вот, вам интересно, ему интересно. А если вы над ним все время висите, как Победоносцев над Россией, с совиными крылами, то в конечном итоге вы же понимаете, что вы своему ребенку даете только отвращение. Ну, хватит его таскать. Ну, там до 10−13 таскали, дальше все».