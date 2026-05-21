Искусствовед Елизавета Лихачева: о развитии культурных кластеров в регионах и образовательном насилии над детьми

Еще больше интервью с хранителями и визионерами в области культуры — в спецпроекте «Искусство России» от ВФокусе Mail. В год юбилеев Большого театра и Третьяковской галереи редакция проекта собрала альманах по главным направлениям классического искусства в России и обсудила прошлое, настоящее и будущее балета, музеев, театра, кино и литературы.
Что нужно для развития культурных кластеров в регионах?
Это на самом деле зависит от совпадения нескольких факторов. Для того, чтобы культурная жизнь в регионе начала развиваться, нужно соединение трех факторов.
Во-первых, это должны быть достаточно активные люди, то есть кто-то должен это делать. И это не какие-то московские специалисты, а люди, которые внутри системы сидят, в этом городе живут и готовы тратить усилия, время из своей жизни на то, чтобы развивать культуру в городе, где они живут.
Второй фактор — это поддержка.
Эта поддержка — и это уже третий фактор — может быть либо частная, либо государственная. Не существует способа определить, где лучше — у частников или у государства. И там, и там есть и плюсы, и минусы, но то, что государство, особенно федеральный уровень, тратит довольно приличные деньги на развитие культуры в регионах — это факт.
Какие направления важны для продвижения культуры и каким должен быть потенциал региона?
Ну, во-первых, Россия — это страна большого потенциала. Куда бы я ни приехала, или куда бы вы ни приехали в нашей стране, везде есть потенциал. Он везде есть. Я ни разу не была в России где-то, где нет потенциала.
Северный Кавказ, Хакасия, Дальний Восток, Крайний Север — Мурманск, например, центральная часть России, Урал, Челябинск. То есть куда бы я ни приезжала, везде есть какой-то совершенно невероятный внутренний потенциал развития территории, именно с культурной точки зрения. И примеров таких довольно много.
Я могу перечислять какие-то названия, но обязательно кого-нибудь забуду, кто-нибудь обидится — почему про нас не вспомнили? Тут проблемы-то не в потенциале как таковом. Я еще раз говорю, что в нашей стране, и это совершенно удивительно, я не знаю таких примеров, где бы то ни было, вот когда ты приезжаешь в место, ну, например, в Хакасию. Давайте возьмем ее для примера. Значит, сейчас Хакасия — медвежий угол. Ну, то есть никто туда не ездит, что там делать — непонятно. А между прочим, меж тем, Хакасия — один из богатейших археологических парков в глобальном смысле в стране. То есть это территория, которая находится в Восточной Сибири, которая приблизительно 3 тысячи лет назад была крупнейшим металлургическим регионом Евразии. И изделия из этого бассейна металлургического находят на юге Китая, то есть что показывает, насколько на самом деле крепкими были торговые связи. Там можно сделать удивительный, невероятный совершенно, как бы даже не кластер, а огромную территорию, которая может быть покрыта темой археологии.
Вообще археология — это одно из самых неизученных и плохо продвигаемых направлений в России, что меня, честно говоря, очень сильно расстраивает, потому что наши археологические памятники, которые, как правило, за пределами узкоспециализированного круга, неизвестны. Это и Алтай, это и Юг России.
Более или менее известны раскопки на юге Крыма — Фанагория, Фанагорийское царство. Но мало кто знает, например, что золото сарматов, когда выставка была в ГМИИ пару лет назад, в сарматских могильниках, а это Филипповские могильники — они на границе Оренбургской области и Башкирии — были найдены вещи из древнего Египта. Вы понимаете, где Оренбург и где Египет. Между ними такое значительное расстояние. Они лежат в местном Оренбургском музее. Вы можете прийти и посмотреть ушебти, которые были найдены в могилах сарматских воинов. Это настоящая ушебти, в смысле, это не какая-то подделка. На самом деле, это показывает, насколько мы ни черта не представляем о прошлом своей территории, на которой мы находимся.
Там Алтай — это родина тюрков, потому что тюрки, когда началось их нашествие на запад, они все проходили через Алтай. Алтай — это место, откуда тюрки начали свою экспансию. И, собственно, все тюркские народы так или иначе восходят к тому, что происходило на Алтае полторы тысячи лет назад. Археологическую составляющую наших регионов вообще никто не рассматривает как один из факторов, драйверов роста.
Другой пример — Костенки в Воронежской области. И вообще тема верхнего палеолита, то, на чем французы и прочие немцы зарабатывают огромные деньги и продвигают эту тему. Простой пример — есть такой феномен палеолитического искусства, так называемые венеры палеолитические — это небольшие женские фигурки, которых на территории Евразии, Евразийского континента, найдено около 240. Сорок из них в России. Большая часть в Костенках.
А еще есть, например, Мальтинский раскоп — это стоянка Мальта, которая находится на берегах Байкала в Иркутской области. Кто про это знает? Никто, кроме какого-то очень узкого круга специалистов.
Мне ужасно обидно. И это только археология. А ты начинаешь копать этнографию. Российская этнография — это один из самых богатых слоев в мире. Это очень хорошо понимал Дмитрий Сергеевич Лихачев, который в Торжке создал в конечном итоге этнографический музей российского народа, имелось в виду великоросов — население центральной части страны, хотя она на самом деле не центральная, потому что наша центральная часть находится далеко за Уралом. Восточно-Европейская равнина, давайте так.
Окей, но помимо этого, на территории нашей страны проживают около 100 народов и национальностей. В одном только Дагестане их больше 50. Понимаете? И это история про то, что мы совершенно не понимаем места, в котором мы живем, у нас нет этого представления. И именно этот потенциал я вижу. Потому что когда ты приезжаешь на тот же Северный Кавказ и путешествуешь по Северному Кавказу, тебе показывают какие-то вещи, ты думаешь, ребят, почему об этом никто не знает?
На территории Карачаево-Черкесии находятся древнейшие на территории страны христианские храмы, которые построили в свое время византийцы, которые там мимо проходили, что называется.
Когда мы говорим о христианской архитектуре, мы в лучшем случае из самого древнего находящегося на территории современной России, вспоминаем Новгород Великий, Смоленск (там византийские постройки есть). Но вот есть более взрослые или более старые постройки, которые находятся на Северном Кавказе. Об этом не знает никто, за исключением людей, которых туда буквально привезли, носом ткнули.
И дальше наука, архитектура. Есть удивительный феномен совершенно — феномен Уральского и Западно-Сибирского барокко. Когда приезжаешь в поселок Верхняя Синячиха на Урале, приблизительно там какое-то количество километров от Екатеринбурга, а там стоит церковь, которая может поспорить на самом деле с римскими церквями по качеству строительства. Кто об этом знает? Никто.
Бурятия. Мало того, что в Бурятии есть удивительный совершенно музей, посвященный буддийскому искусству, а надо сказать, что на территории России в XIX веке сложилась своя самобытная школа изобразительного буддизма. Об этом тоже никто не знает. Ну ладно, буддизм, там, в общем, ты приезжаешь в Бурятию, ты этого ждешь. Буузы и буддизм — супер. Но ты едешь в Кяхту. Кяхта — это небольшой приграничный поселок или городок на границе с Монголией. Стоит эта особая зона. Так вот, в Кяхте в 800 метрах от монгольской границы стоит собор, построенный местными купцами в XIX веке, который может совершенно спокойно в Питере стоять. Кяхта — это вообще где? Понимаете, это вот ты едешь 4 часа от Улан-Удэ на автобусе.
Почему в Кяхте стоит этот собор? Потому что Кяхта была городом миллионеров. Там начиналась российская часть чайного пути. В XIX веке там самый бедный купец кяхтинский, у него оборот годовой был 60 миллионов рублей.
Дальний Восток — Еврейская автономная область. Место, где до сих пор таблички на русском и на идише. Кто помнит о Еврейской автономной области? Там даже аэропорта нормального нет, тебе надо долететь до Хабаровска, а оттуда еще 2,5 часа на машине ехать, чтобы попасть в Биробиджан. А в Биробиджане, тем не менее, начинаешь копать, и вылезает огромное количество слоев, про которые мы ничего не знаем вообще. Эта информация находится за пределами нашего круга, даже для людей, которые там живут. Что мы знаем про Дальний Восток? Тигры, икра, крабы, что там еще? Например, мой друг Витя Шалай, директор Владивостокского музея имени Арсеньева однажды мне сказал: «Лиза, к нам ездят японцы и китайцы, потому что мы для них ближайший европейский город».
Вы понимаете, что Россия продлила Европу не просто до западной границы. Европа не заканчивается на западной границе. Европа, благодаря России, заканчивается на Тихом океане. И это сделала Россия, это произошло в рамках русской культуры. И мы ни черта этого не знаем, вообще ничего. Начинаешь с кем-то разговаривать, кому-то об этом рассказывать, а тебе говорят — нет, этого не может быть. Ну почему же не может быть? Ты приезжаешь в Хабаровск, на стенке Тинторетто висит в местном музее художественном, понимаете. Ну вот ты ждешь Тинторетто в Хабаровске? Нет, не ждешь. Этот Тинторетто появляется в 1946 году, и он из собрания ГМИИ Пушкина. Понимаете? Ну то есть, о чем в конечном итоге говорит? О том, что наша страна — это бесконечная точка развития.
Государство может сделать три вещи. Первое — это дороги, инфраструктура и электричество. Это важнейшая проблема, которая определяет все. Если до места нельзя добраться, хоть сколько туда вложи, бизнес не может бесконечно строить дороги. То есть инфраструктура всегда на стороне государства.
Вторая история — это, безусловно, госпрограмма по поддержке внутреннего туризма. Они реализуются, если ты бронируешь тур с картой «Мир», тебе возвращаются какие-то деньги — по крайней мере эта программа какое-то время работала. Какие-то налоговые льготы и так далее. Но надо понимать, что вот самый простой ответ на этот вопрос — это дайте бизнесу налоговую льготу. Но это неизбежно превратится в прачечную.
Государство довольно много делает, например, есть субсидируемые, так называемые плоские, тарифы на Дальнем Востоке. То есть это сейчас стоит 15 тысяч рублей — ты можешь купить билет, и ты через 8 часов на другом конце страны. 15 тысяч рублей — это не очень большие, прямо скажем, деньги, которые можно потратить на то, чтобы съездить на Дальний Восток. На Дальний Восток — да, а, например, на Урал — нет.
Или в Красноярск. То есть долететь до Владивостока стоит 14 тысяч рублей, до Красноярска — 50. На родину Василия Ивановича Сурикова. И еще там много чего интересного есть, понимаете? То есть мне кажется, что здесь необходима какая-то более здравая поддержка с точки зрения поддержания логистики между регионами. Вообще вопрос логистики очень важен. Зачастую для того, чтобы тебе, например, из Красноярска долететь до Перми, тебе надо лететь в Москву, а из Москвы в Пермь.
И это проблема очень сложная, потому что в 90-е годы вся малая авиация, и вся авиация вот такая капиллярная, она была практически уничтожена. Были времена, когда мог приехать в Шереметьево-1, сесть на самолет, и через 40 минут оказаться в Вологде. В Вологде есть аэропорт, понимаете? И он там, говорят, невероятно крутой, усилиями предыдущего губернатора. Но, тем не менее, это должен быть маленький самолет, как вы понимаете, Москва-Вологда, да не самый популярный, наверное, маршрут. Это вторая проблема.
Третье. Я бы на месте государства изменила бы немного культурную политику. Сейчас государство предпринимает огромные усилия по развитию грантовых программ. То есть деньги даются. Если ты просишь денег, тебе их дадут. Там, конечно, достаточно сложная система отчетности, но, тем не менее, ты можешь это сделать. Но мне кажется, что этого недостаточно.
И, наконец, четвертое. Я бы запустила программу обмена школьниками между регионами. То есть я бы заставила учеников старшей школы ездить. И в идеале, это должно выглядеть так: Владивосток едет в Астрахань, Астрахань едет в Петрозаводск, Петрозаводск едет в Самару, Самара едет на Кавказ (например, во Владикавказ), Владикавказ летит в Тюмень, Тюмень летит в Грозный, Грозный летит в Хабаровск и так далее. То есть это история про то, что одна из важнейших проблем нашей страны в том, что никто реально не представляет себе ее масштаб.
Я об этом не устану говорить: мы не знаем страны, в которой мы живем. Мы живем в космосе. У нас есть какая-то Россия, у нас есть очень приблизительный взгляд на то, что такое Россия, и только сейчас до нас медленно начинает это доходить.
До войны и до ковида был очень популярный вид путешествий, весьма недешевый. Это стоило около 25 тысяч долларов, по нынешнему курсу это около 2,5 миллионов. Европейцы, американцы и вообще люди из-за границы прилетали в Москву, два дня гуляли по Москве, потом садились на поезд номер один и ехали в Владивосток. Тур занимал две недели, то есть сам поезд идет неделю. Например, первая остановка у них была в Екатеринбурге. Они приезжали в Екат, выходили, их селили на сутки в городе, они смотрели город, после чего они садились обратно на следующий поезд и ехали дальше. И из Владивостока уже обратно до Москвы самолетом, или не до Москвы, а до Пекина, например.
То есть это была история про то, что для людей, которые не живут в России, это было такое ощущение познания страны. Мне кажется, что программа должна субсидироваться государством, но при этом не покрывать все расходы полностью, а покрывать какую-то часть расходов, чтобы родители тоже финансово участвовали в этом. Пусть не все дети смогут съездить, пусть это будет сопряжено с огромным количеством проблем, но ее надо запускать.
Я могу в качестве примера привести… Все помнят про Столыпинские реформы, про разрушение общины. На самом деле реформы были разработаны еще в кабинете Сергея Юльевича Витте, где Столыпин был министром внутренних дел. Так вот, когда он стал премьер-министром, он часть земельной реформы запустил. Она не удалась. Если вы читаете учебники по истории, вам напишут, что реформа провалилась. Что из тех, кто переехал, было только 30% крестьян, по-моему (я сейчас цифры могу напутать, давно читала), и значительная часть из них вернулась потом обратно. Короче говоря, на Дальний Восток и в Сибирь переехало всего 10−15% российского крестьянства. Через два года после убийства Столыпина Россия вышла на первое место по экспорту сельскохозяйственной продукции.
Даже если 10% школьников из нашей страны в этой программе поучаствуют, мы с вами через 10 лет проснемся в другом государстве. У людей начнет меняться представление о Родине. Понимаете?
В чем, на ваш взгляд, главное отличие успешного регионального проекта от провального?
Взлетит то, что встроено в систему, то, что развивается как бизнес по законам бизнеса. То есть когда у вас вся культурная активность является частью какой-то большой истории, прежде всего экономической истории. Когда вы делаете что-то, подо что вы сразу подводите экономическую базу. Будь то туристы, местные жители, какие-то гранты и так далее, но вы сразу должны просчитывать, как и где вы будете зарабатывать деньги. Как это будет жить, если источник финансирования закончится. Как это произошло в Вышнем Волочке. Приехали всякие замечательные люди из Питера и Москвы, и, значит, походили, порадовались, какой у них есть прекрасный город, напридумывали чудесных планов и уехали. И все, на этом все остановилось. То есть не было внутри Вышнего Волочка людей, которые могли бы это подхватить. Сейчас такие люди постепенно появляются, но если вот этого «внутри места» нет, то это не полетит.
Как это делать? Надо рассматривать это с точки зрения бизнеса. Вы, по сути, выводите новый продукт на местный рынок и вам нужно найти потребителей этого продукта. И в этом смысле, если вы не являетесь частью государственной политики, это ваша личная инициатива, вы должны просто для начала сесть и просчитать, какой у вас потенциальный оборот денежный, извините, всем хочется кушать.
Дальше вы думаете о том, как это встроить в систему: договориться с отельерами, чтобы они, например, гостям, которые приезжают в этот город или в это место, давали приглашение в вашу культурную институцию. Рассматривать варианты устройства какого-то кафе, причем желательно, чтобы кафе было на разный вкус-цвет-кошелек. Понимаете разницу?
Потому что они должны в свою очередь понимать, что то, что вы делаете, — это не благотворительность. Культурная жизнь не благотворительность. Это улучшение качества жизни людей в конкретном месте. Если вы относитесь к этому, как к некой благотворительности, ничего не полетит. Просто не полетит, потому что это не благотворительность, это бизнес. Бизнес может приносить деньги, а может и не приносить. Бизнесы разные бывают.
Как только вы подходите к культуре с бизнес-позиции, открываются невероятные чудеса.
Например, Нижний Новгород. Вклад государства привел к появлению бизнеса, который вокруг этой культуры вырос. Сейчас катаются в Нижний на выходные из Москвы. Это и гостиницы, и рестораны, и сами нижегородцы стали ходить на всякого рода мероприятия и так далее. Я знаю, что много где пытались, но вот эта история с отношением к этому, как к благотворительности, все ломает.
Пока из успешных таких классных примеров — это Чердынь, где интерес был вовремя подхвачен, замечен, ему помогло государство и область. И дальше это полетело.
Это Владивосток во многом. Потому что бизнес потянулся вслед за всем остальным. Но там были огромные вложения.
Это Камчатка. У нее есть шанс на это по крайней мере. Да куда не плюнь, везде есть шанс. Вопрос только в том, чтобы перестать относиться к культуре, как к объекту благотворительности, потому что один из важнейших параметров качества жизни в регионе, в месте, где ты живешь — это доступ к культуре.
Это, кстати, очень хорошо Советы понимали. Мы сейчас с вами сидим в зале ДК. Это рабочий клуб за одного из московских заводов. На потолочек посмотрите.
И когда ты приезжаешь в Челябинск или в Тагил, например, и идешь посмотреть клуб Нижнетагильского металлургического комбината, который чистый Павловск. А уж клуб Уралвагонзавода в Тагиле — это просто, когда это увидела, то, конечно, много чего ожидала, но не такого.
Или Улан-Удэ. Ты приезжаешь в Улан-Удэ, а там оперный театр стоит. Оперный театр в Улан-Удэ. Они там «Травиату» слушают. Поют, кстати, буряты, там нет столичных певцов. И обалденно поют, я должна сказать. Директор театра пошутил, что «нас пора переименовывать в Милан-удэ».
Вот, понимаете, это все кровавая советская власть исключительно в силу своей кровавости. Потому что качество жизни очень сильно зависит от доступа к культуре. И одна из серьезных проблем нашего государства — это отмирание культурных институций в маленьких городах. Капиллярная система памяти.
У нас власть не понимает: музеи закрываются, перепрофилируются, то, что они хранят, складывается на какие-то чердаки. Библиотеки, дома культуры. Государство пытается этому противостоять. Есть программа домов культуры, которые финансируются из федерального бюджета. Но это идет, на мой взгляд, недостаточно активно. Это огромный объем национальной памяти, который просто в какой-то момент исчезнет.
В Дагестане есть село большое. Дагестанские села — это как маленькие города, там 16 тысяч человек живет. Там есть совершенно фантастический директор музея, который создал его. Например, там есть диорама пещерных людей. Там пещерные люди в труселях. Он создал местный музей, который активно поддерживается местным сообществом. И там есть дом культуры, в котором есть театр, в котором играют жители села. Я туда попала, когда работала в ГМИИ. Там есть такой фестиваль «Аланика», это фестиваль современного искусства на Северном Кавказе, который делал сначала ГЦИ, потом ГМИИ. Я приехала в это село, мне показали сценку, про то, как Расул Гамзатов — это была сценка к юбилею поэта — приезжал в село, и как местные жители выучили несколько слов на родном языке Расула Гамзатова. Он, по-моему, был аварец, а в селе живут лезгины. Для них это действительно тяжелый был выбор. Тяжелое было испытание, потому что это разные языковые группы.
Как изменилось восприятие культуры?
Современной публике, которая приходит на культурные события, необходимы культура и искусство только для одного — для личного экспириенса, личного опыта.
И, соответственно, у тебя есть два варианта развития событий. Либо развлекаешь бесконечно. И это тупиковый путь, потому что дофаминовый наркотик действует только в том случае, если ты постоянно увеличиваешь дозу. Либо ты пытаешься еще что-то вкладывать, заставлять человека развиваться. Это гораздо сложнее. И это гораздо более долгий путь. И честно говоря, у меня нет рецепта. То есть я сейчас как раз пытаюсь для себя понять, как бы я делала те или иные вещи.
Притащили, значит, ребенка в школу, стоит такой вот маленький лопоухий мальчик, который просто уже озверел от всего, что происходит, потому что у него «драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота, за кружок по рисованью тоже все голосовали». И все, это не его идея, это у мамы в голове, она вот до сих пор живет по стихотворению Агнии Барто.
«А Марья Марковна сказала, когда я шла вчера из зала: “Драмкружок, кружок по фото это слишком много что-то. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок”. Ну, я выбрала по фото… Но мне еще и петь охота». И вот это вот все, понимаете?
И вот он стоит перед тобой, понимаешь, и ему этот Геракл абсолютно до фонаря. Вот он стоит, бедный, несчастный ребенок, и ты пытаешься ему рассказать, просто поговорить с ним о том, что это может быть интересно. Правда, интересно. Без компьютеров, без гаджетов, без мультиков, и сзади стоит мама. Я однажды такую маму спросила, зачем ребенка привели в школу, в музей? Она зависла. Я говорю: «Объясните мне, пожалуйста, я не понимаю, зачем вы водите своего ребенка в музей». Она говорит: «Но это же надо». Я говорю: «Кому надо? Вам надо? Вашему ребенку надо? Вы с ребенком часто на эту тему общаетесь вообще? Что ему понравилось, какой музей ему понравился, потому что, например, ребенок может не любить музей художественный, но очень любит политехнический или палеонтологический. Вот запусти его туда только, и он там будет бесконечно ходить и разглядывать скелеты динозавров или зоологические чучела животных. Или антропологические — как люди раньше жили или как живут до сих пор разные культуры. Музей же не обязательно с живописью, он же разный бывает. Есть Кунсткамера, например, невероятная. Один из самых потрясающих музеев в моей жизни. Я вообще очень люблю музеи, не художественные, особенно политехнический люблю музеи. Вот, вам интересно, ему интересно. А если вы над ним все время висите, как Победоносцев над Россией, с совиными крылами, то в конечном итоге вы же понимаете, что вы своему ребенку даете только отвращение. Ну, хватит его таскать. Ну, там до 10−13 таскали, дальше все».
И дальше мы читаем бесконечные отзывы людей о том, что у них детские травмы, что их злобные родители заставляли книжки читать, по музеям ходить, в консерваторию. А вообще в консерватории было скучно, я спал.
Мне кажется, что вот эта проблема, с которой мы все сталкиваемся. Нет, конечно, это не говорит о том, что это все такие 100%. Потому что очень важна музейная педагогика, и в этом смысле в Советском Союзе, наверное, была самая развитая система музейной педагогики, от которой остались жалкие слезы типа Мусейона ГМИИ, который впитал в себя КЮИ, через которые там прошли почти все московские искусствоведы. Или Третьяковская галерея мощнейшая была. Ну, хорошо, Третьяковка, КЮИ и так далее. Есть же какой-то более глубокий уровень, и очень сильно, конечно, мешает то, что была развалена советская система методологии и разработки методологий педагогических.
Проблема с современным образованием в России и вообще в мире состоит именно в том, что раньше педагогика была наукой, то есть так или иначе существовали методические разработки, их писали не самые глупые люди, и методическая разработка никогда для педагога не была скрижалями Завета, то есть это не был закон, это была рекомендация, называется «методические рекомендации». И дальше каждый учитель сам выстраивал какую-то логику. Не значит, что это всегда работало: были плохие учителя, были хорошие учителя. Я думаю, мы вспомним года чудесные, и была, конечно, система насилия, к счастью. Которая сейчас практически полностью исчезла, к сожалению.
Потому что образование — это насилие, хотите вы того, не хотите вы, это насилие. Ребенка надо, извините меня, заставлять учиться. Простите, но это так. Нет, бывают, конечно, дети, которые учатся сами, но это такая редкость. Каждый ребенок в какой-то момент испытывает нежелание ходить в школу. Прогулять — милое дело. Вы свое детство вспомните или там мое, позднее советское детство. В школу не ходить? Вообще лучшая новость на Земле. Поход в музей нами воспринимался как кайф, потому что уроки отменили ради музея, это ж круто!
На меня один раз написали жалобу, что я угрожала детям смертью. Привели детей на выставку про апокалипсис. Еще тогда был музей архитектуры, был 12-й год, и выставка была посвящена апокалипсису Дюрера. Апокалипсис, знаете, когда все умрут, в конечном итоге. Там все кончается тем, что все умирают. И дети 10−12 лет, ну как бы уже не пятилетние детишки. И надо ввести их в тему, я говорю: «Мы все умрем, я умру, вы умрете, родители ваши умрут, все умирают».
Человека всегда интересовало, что там за этой границей, за смертью. Были разные культы, вот у христиан такая версия, и дальше я начинаю рассказывать, что появляется эта концепция последнего дня, что рано или поздно, значит, все произойдет, все умрут, и всем воздастся после смерти. На следующий день я прихожу на работу, на меня лежит жалоба, что ваш экскурсовод угрожал моему ребенку смертью. Та-дам! Ну, извини меня, в 10 лет пора бы уже знать ребенку, что люди умирают, это очень полезный навык.
Одно из великих достижений Гарри Поттера в том, что он поколениям, которые после нас, нашим детям, точнее, скорее, младшим братьям и сестрам, рассказал о том, что люди умирают, и это никакая магия не исправит. Очень полезная книга.
Сейчас любой конфликт учителя с ребенком решается в пользу ребенка априори. В результате система насилия, вот этого образовательного насилия, она полностью отсутствует. В результате мы получаем детей и родителей, которые считают, что им не пригодится математика. Конечно, не пригодится, тебе много чего не пригодится в жизни. Но ты же человек, а человеку свойственно получать информацию и знания не только о том, что ему конкретно в жизни пригодится. Этим мы от животных вообще-то отличаемся. Лев обладает только теми навыками, которые помогают ему выживать. А мы обладаем еще некоторым количеством навыков, которые к нашему выживанию непосредственному отношения не имеют.
У нас есть потребность в науке и в культуре, потому что культура состоит из трех вещей. Это знание человека о мире и о себе — это наука. Это отношение людей к миру и к себе — это искусство. И передача этих знаний и отношений последующим поколениям — это образование. Мы единственные существа на Земле, которые это делают.
Без насилия ничего не получается. И когда современная молодежь сталкивается с необходимостью что-то делать, если у них нет глубокой внутренней мотивации, которая им дается в семье, они превращаются в чудовищ малолетних. А поскольку у нас государство теперь априори на стороне этих малолетних чудовищ, мы получаем чудовищ. А потом страшно удивляемся, как же так? Как же они любят всяких тик-ток звезд? Потому что они их и любят, вы им ничего другого не предложили. А когда я им пыталась предложить школу, вы начинали возбухать и говорить, что мой ребенок особенный, мы его воспитываем.
Самый большой кошмар современных педагогов — это так называемые проработанные мамы, которые проработали свои комплексы, значит, и у них ребенок растет без комплексов. А потом они страшно удивляются, как этот бескомплексный ребенок сидит у них на шее до 45 лет. И это если повезет.
То есть в школу надо вернуть систему наказаний?
Конечно, систему наказаний, обязательно. Более того, я насчет телесных наказаний не уверена, но иногда порка. Сейчас под этим видео, если вы его оставите, появится куча комментариев проработанных мам о том, что я призываю построить репрессивную систему для детей. Да, дорогие мамочки, я именно к этому призываю. Ваши дети должны понимать, что есть мера ответственности, что прилететь может. Мое поколение это очень хорошо понимало. Обидно, когда тебя наказывают ни за что, это уже ваш вопрос, чтобы вы разобрались в ситуации и ваш ребенок понимал, что в случае чего вы встанете на его сторону, но это совершенно не значит, что вы не должны ребенка вообще наказывать. Потому что если ребенок накосячил, он должен понимать, что получит по шее за это. Неважно, как он получит — отнимут у него гаджеты
Вы хотите водить детей, чтобы они получали образование, занимайтесь своими детьми сами. У нас все это перекладывается на музеи, на школы, на другие образовательные институции. И это одна из важнейших проблем — родителям некогда.
Нет рецептов готовых. К каждому ребенку надо относиться индивидуально, каким-то образом работать с этим. И Советский Союз тоже был далеко не универсальной системой. И советская система образования тоже была далеко не универсальной. Потому что в конечном итоге проблема подростковых банд и появление отделов по борьбе с несовершеннолетними — это же Советский Союз. Самый такой год застоя, между прочим. Про это есть серия в «Следствие ведут знатоки», называется «До первого выстрела». Совершенно чудесная, рекомендую посмотреть.
Нет универсальных систем. Есть только один ответ на вопрос — любовь к детям не должна перерастать в обожание детей и в их обожествление. Любите своих детей. Старайтесь делать так, чтобы ваши дети росли взрослыми, самодостаточными людьми. Вы хотите, чтобы они были счастливы? Дайте им выбор.
Как я своему крестнику объяснила, когда он меня в очередной раз спросил, почему мама хочет, чтобы он занимался физикой и иностранными языками. Я ему сказала: «Чувак, твоя мама хочет дать тебе выбор. Ты можешь получить образование, и потом идти работать дворником. Но если у тебя не будет образования, у тебя не будет вариантов. Ты будешь только дворником. А если у тебя будет образование, ты можешь быть кем угодно».