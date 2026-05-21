Нижегородские власти смягчили требования законопроекта к цвету такси

Как писал «Ъ-Приволжье», инициатива только оранжевого цвета такси в Нижегородской области вызвала широкий общественный резонанс. Против законопроекта выступили общественный совет по развитию такси и прокуратура, которые предупредили власти о крупных затратах на перекраску машин и перспективах роста объема нелегальных перевозок. Между тем мэрия Нижнего Новгорода и ООО «Нижегородец Восток» накануне договорились расширить парк электротакси в Нижнем Новгороде до 3 тыс. автомобилей к 2030 году. По словам гендиректора компании Валерия Володченко, «яркое такси» станет «визитной карточкой города».