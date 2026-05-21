Священник Теплицкий назвал Троицу Днем рождения церкви

Один из главных православных праздников — День Святой Троицы — верующие встретят в 31 мая 2026. Троицу называют Пятидесятницей. О том, что стоит за этим событием, почему оно считается днём рождения Церкви и как благодать Святого Духа действует на человека, рассказал krsk.aif.ru священник Виктор Теплицкий.
Что такое Троица?
«Праздник Святой Троицы очень важный для православной церкви. Он продолжает череду Пасхальных событий, потому что мы знаем: Христос воскрес, а через 50 дней после Его воскресения на апостолов сошёл Дух Святой», — напоминает отец Виктор.
Священник поясняет последовательность евангельских событий: после Воскресения Господь 40 дней являлся ученикам, а на 40-й день вознёсся.
«Совсем недавно мы праздновали Вознесение, когда Христос вознёсся на небо. Он наше естество человеческое вознёс в недра Святой Троицы, и теперь мы снова соединены с Богом. Но Христос вознёсся, а как нам пройти свой путь и взойти с земли на небо?» — задаёт вопрос священник.
Ответ, по его словам, кроется в обещании Спасителя послать ученикам Утешителя.
«Христос обещал: “Когда Я вознесусь на небо, на вас низойдёт Дух Святой, Я ниспошлю вам Утешителя”. Утешитель — слово греческое, “Параклитос”, что переводится как заступник, защитник, покровитель. Тот, кто именно нас по жизни ведёт», — цитирует отец Виктор.
Почему Троица — день рождения церкви?
Главный принцип спасения, подчёркивает священник, — это синергия, то есть соединение воли Бога и воли человека.
«Человек подчиняется воле Господа, и Бог уже в нём творит. Чтобы спасти свою вечную душу и войти в Царство Небесное, нам нужна помощь Божья», — подчеркивает отец Виктор.
В день Пятидесятницы Дух Святой сошёл на апостолов в виде огненных языков.
«Они находились в горнице, и на каждого почил Дух Святой. Апостолы образовали общину, оставляли после себя преемников — епископов. Через возложение рук от апостолов Дух Святой переходил на епископов, а далее — на священников и диаконов», — объясняет православный эксперт и проводит важную параллель.
«Этот огонь небесной благодати до сих пор зажигается в сердце человека во время совершения таинства крещения. Поэтому наша Церковь — это община, собранная в Духе Святом. Троица — это день рождения нашей Церкви, начала её земного бытования», — уточняет он смысл праздника.
Какие молитвы читать в Троицу?
Именно Святой Дух, по словам священника, совершает все церковные таинства.
«Он претворяет хлеб в Тело, а вино в Кровь Христову в таинстве Евхаристии. Он дарует благодать супругам в таинстве Венчания, нисходит на крещаемого (после водного Крещения). И когда епископ рукополагает человека в священный сан, это тоже совершается в Духе Святом», — объясняет он.
Как отмечает священник, с момента Пятидесятницы в Церкви читается молитва «Царю Небесный».
«До этого все богослужения начинались с тропаря “Христос воскресе”, а теперь мы призываем: “Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, прииди и вселился в ны…”. Мы призваны жить в Духе, и всё освещается», — добавляет отец Виктор.
Напомним, День Святой Троицы (Пятидесятница) в 2026 году православные отмечают 31 мая. Праздник всегда приходится на воскресенье, следующая неделя проходит без поста в среду и пятницу, а затем начинается Петров пост.