Завершается очередной этап монтажа щита в котловане на улице Горького

Скоро будет запущен тоннелепроходческий комплекс.

Источник: Время

Метростроевцы опустили на стартовую площадку наиболее увесистые элементы головной части тоннелепроходческого комплекса, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.

Скоро вслед за приводом и системой продвига (домкраты), передним и средним щитами отправится и 6-метровый ротор. Каждая из частей «головы» весит от 60 до 90 тонн, поэтому для спуска был использован специальный тяжеловесный кран.

«После спуска всех элементов на площадке начнется сборка и монтаж сложнейшего оборудования для проходки. По планам, пуско-наладочные работы должны завершиться уже на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Напомним, что больше половины земляных работ выполнено на стройплощадке метро возле торгового центра «Счастье» в Нижнем Новгороде.