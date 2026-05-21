Калининградский филиал Третьяковской галереи признан музеем года в России

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде получил высшее признание музейного сообщества России. 21 мая на сцене Государственного академического Малого театра России вручили Национальную премию имени Дмитрия Лихачёва. Калининградский музей одержал победу в номинации «Музей года».

Источник: Янтарный край

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде получил высшее признание музейного сообщества России. 21 мая на сцене Государственного академического Малого театра России вручили Национальную премию имени Дмитрия Лихачёва. Калининградский музей одержал победу в номинации «Музей года».

В заявочной кампании 2026 года участвовала 1001 заявка из 83 субъектов РФ. Калининградская Третьяковка прошла жёсткий отбор и стала лучшей.

За неполный год работы выставки и просветительские мероприятия филиала посетили более 310 тысяч человек. Дебютная выставка «Пять веков русского искусства» стала самой масштабной в регионе. Сейчас в музее проходит выставка «Великие учителя», приуроченная к 80-летию Калининградской области и 170-летию Третьяковской галереи.

В 2025 году в музее прошло 388 мероприятий: фестиваль Pianissimo, лекции, кинопоказы, мастер-классы, летние интенсивы, новогодний спектакль, презентации книг, архитектурный пленэр. Проведено 1233 экскурсии. Музей развивает волонтёрский клуб, программу «Друзья Третьяковской галереи», экскурсии на жестовом языке и специальные программы для слабослышащих и глухих детей.

Премию получили генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова и директор калининградского филиала Камиля Байдильдина.

