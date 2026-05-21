Прокуратура взяла на контроль подготовку Красноярска к пляжному сезону

В Красноярске активно готовятся к летнему отдыху у воды. Прокурорская проверка выявила, что между планами и реальной готовностью к купальному сезону есть разрыв.
В городе, помимо официальных пляжей, есть стихийные места массового отдыха. Там в жару собираются сотни людей. Для повышения безопасности из краевого бюджета выделено 13 млн руб. на обустройство четырёх новых и модернизацию трёх действующих спасательных постов. Однако часть необходимого оборудования — спасательные круги, жилеты, тросы, бинокли, мегафоны и SUP-доски — до сих пор не закуплена, отмечают в прокуратуре Красноярского края.
Прокуратура объявила предостережения ответственным сотрудникам спасательных служб, после чего закупки были начаты, а ситуация взята на особый контроль.
Стоит напомнить, что в Красноярске купание разрешено только на острове Татышев (у Октябрьского моста), в заливе Стрелка, на озёрах Тихое и Зеркальное. Купаться можно будет после положительного заключения Роспотребнадзора.
Работа по обеспечению безопасности ведётся и в других территориях региона. С 2025 года по инициативе прокуратуры муниципалитеты получают субсидии на оснащение спасательных постов. В 2026 году на эти цели направлено 55 млн руб. С 1 июня в Красноярском крае заработают 20 новых спасательных постов.
Добавим, в мае в Заксобрание внесён законопроект, обязывающий родителей не допускать купания детей младше 14 лет без присмотра, а детей младше 7 лет — без индивидуальных спасательных средств. Законопроект пока на рассмотрении.