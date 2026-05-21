Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 22 мая, который называют Никола Вешний

В Беларуси православные верующие 22 мая 2026 года празднуют день Николая Чудотворца (Угодника). Святой является одним из самых почитаемых во всем мире. Его считают покровителем путешественников, купцов, моряков.
Верующие два раза в год отмечают день святого Николая Чудотворца: 22 мая — Николу Вешнего и 19 декабря — Николу Зимнего.
День Николая Чудотворца, история.
Православные верующие, празднуют день Николы Вешнего, просят у святого помощи с хорошим урожаем. Кроме того, 22 мая старались отказаться от мяса в рационе. А еще в названный день проводились специальные крестные ходы, чтобы защитить урожай от засухи. Как считали предки, 22 мая Николай Чудотворец спускается на землю и обходит поля.
День Николая Чудотворца, традиции.
По традиции, верующие на праздник ходят в храм и молятся святому. Чаще всего к Николаю Чудотворцу обращаются с молитвами об исцелении от болезней. Также у него просят помощи с замужеством. Молятся святому и земледельцы.
День Николая Чудотворца, что нельзя делать 22 мая.
В названный день не следует убивать пауков. Подобное может привести к разладу в семье или же спровоцировать серьезную болезнь. Запрещено поднимать нож, который упал на пол. Это приведет к ссоре.
День Николая Чудотворца, что можно делать 22 мая.
По традиции, в названный день верующие ходят в храмы, где молятся святому. День подходит и для оказания помощи тем, кто в ней нуждается.
День Николая Чудотворца, народные приметы.
Согласно приметам, о короткой осени предупреждает рябина, которая расцвела. В том случае, если идет дождь, то урожай хлеба окажется богатым.
