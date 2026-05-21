В Воронежской области открыли восемь вакансий председателей судов

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области объявила об открытии 24 судейских вакансий. В регионе, в частности, ищут председателей для восьми районных судов — Богучарского, Грибановского, Кантемировского, Лискинского, Нижнедевицкого, Новохоперского, Рамонского и Таловского. Информация была опубликована на сайте ККС.

В областном центре свободны вакансии судьи и заместителя председателя Коминтерновского районного суда. Также ищут двух судей для Ленинского райсуда.

Открыты позиции судьи Грибановского районного суда Воронежской области, судьи Лискинского райсуда, трех судей Новоусманского райсуда и одного судьи Россошанского райсуда.

По одному мировому судье требуется в Бобровском и Лискинском районах, двое — в Коминтерновском районе областного центра.

Заявления и документы от претендентов будут принимать до 19 июня включительно.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакансии заместителя председателя Воронежского областного суда. Ранее этот пост занимал Евгений Кучинский, лишенный полномочий после коррупционного скандала.