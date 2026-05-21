Садоводческие товарищества Красноярского края могут получить гранты на дороги, свет и воду

Минсельхоз Красноярского края принимает заявки от садоводческих товариществ на получение грантов. Документы на грант для развития инфраструктуры принимают до 27 мая (получить можно до 3 млн рублей). На грант по обеспечению противопожарной безопасности и закупку материалов (до 200 тысяч рублей) заявку нужно успеть подать до 28 мая. Первый грант можно потратить на строительство, реконструкцию или ремонт дорог, сетей водо- и электроснабжения. Второй грант выделяется для покупки противопожарного оборудования и снаряжения, материалов для ремонта дорог, водопроводов и электросетей в садовых обществах. Кроме того, поддержку из краевой казны предоставят краевому союзу садоводства, «Железногорскому союзу», союзу южных территорий края «Южный» и союзу садоводческих товариществ Красноярска «Левобережный». Гранты — важнейшая мера поддержки. По словам председателя союза «Южный» Любови Коробко, садоводы сталкиваются с массой проблем, решить которые без помощи со стороны государства очень сложно.