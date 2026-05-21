В Воронежской области приняли закон о поддержке роботизированных предприятий

Депутаты воронежской облдумы в ходе очередного заседания приняли в двух чтениях законопроект о мерах поддержки компаний и индивидуальных предпринимателей, которые внедряют на своих предприятиях роботов.
Закон предусматривает льготные условия пользования землей, налоговые льготы, предоставление инвестиционных кредитов, а также субсидий из облбюджета. За счет этих мер поддержки власти рассчитывают увеличить плотность промышленной роботизации в регионе.
Ранее сообщалось, что данный закон предполагает поддержку малых предприятий, задействовавших хотя бы одного робота. Как отмечала министр экономического развития Людмила Запорожцева, меры поддержки направлены прежде всего на перерабатывающие предприятия, в том числе в области пищевой промышленности.
В начале мая «Ъ-Черноземье» также сообщал, что из регионов Черноземья только Воронежская область вошла в двадцатку субъектов РФ по уровню роботизации производств, заняв 17-е место в стране. Региону был присвоен статус «догоняющего».
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Послание машин».