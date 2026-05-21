В Алтайском крае высадили 10 тысяч сосен на территории села Шипуново

Акция «Сад памяти» прошла в селе Шипуново на территории Алтайского края в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники мероприятия высадили 10 тыс. саженцев сосны, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Мероприятие прошло 15 мая. Участниками акции стали как взрослые, так и юные жители села. Помимо сосен, они высадили 1,5 тыс. ореха маньчжурского.
«Так как юные лесники впервые участвовали в таком мероприятии, им потребовался подробный инструктаж. Ребята оказались большие молодцы. Думаю, им понравилось, и малыши станут постоянными участниками лесовосстановительных акций», — поделился куратор от Шипуновского лесничества, участковый лесничий Александр Москвитин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.