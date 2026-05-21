Красноярцев предупредили о сильном ветре с порывами до 20 м/с

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра, 22 мая, в центральных районах Красноярского края, включая Красноярск, ожидается усиление северо-западного ветра. По данным синоптиков, порывы могут достигать 15−20 м/с.
В главном управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности рекомендуют горожанам соблюдать осторожность на улице и учитывать риск падения деревьев и конструкций. Жителям советуют не подходить к оборванным проводам, не парковать автомобили рядом с деревьями, плотно закрыть окна и двери, а также отказаться от работ на высоте.
В экстренных ситуациях необходимо звонить по телефону 112.