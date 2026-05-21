Каким в Петербурге будет Книжный салон-2026?

Источник: Reuters

«Главный книжный праздник города пройдёт на Дворцовой площади с 21 по 24 мая, — подтвердил вице-губернатор Борис Пиотровский. — Гостей ждёт множество интересных событий — выставка-ярмарка с широким ассортиментом книжной продукции, презентации новых изданий, спектакли, мастер-классы, лекции, творческие встречи. Всего — свыше 180 мероприятий как для любителей чтения, так и профессионалов книжного дела».

На ярмарку приедут издательства из Республики Коми, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Крыма, Севастополя и других регионов России. Уже традиционным стал визит белорусской делегации. Впервые откроются лекторий «Лаборатория ИИ» и видеостудия для онлайн-обсуждений на площадке Дома книги. Отдельную часть программы посвятят героям СВО и развитию патриотической литературы. Также состоится церемония вручения литературной премии имени Даниила Гранина.

Ожидают и немало популярных писателей. Свои новые работы представят Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Татьяна Черниговская, Ася Лавринович, Дарья Донцова, Герман Садулаев и др.

