Горячий чай и душ на «точки пульса». Неочевидные лайфхаки спасения от жары

Чек-листом по выживанию в жару поделилась врач-эндокринолог Зухра Павлова. Медик также назвала три нестандартных способа для охлаждения при перегреве. В рекомендациях врача разбирался «АиФ-Волгоград».
«Никакого айс-латте»: в жару лучше пить только воду.
Доктор советует пить только воду, отказавшись от ледяной газировки и прочих напитков. Никакого кваса и тем более алкоголя, никаких соков и айс-латте.
«Сахар провоцирует скачок инсулина, усиливает жажду, задерживает жидкость, что приводит к отёкам и дает лишнюю нагрузку на сосуды», — предостерегает врач.
Небольшую бутылочку можно носить с собой, делая пару глотков через 15−20 минут, не дожидаясь жажды. А если хочется вкуса, можно добавить лимон и мяту.
С 11:00 до 16:00 лучше находиться в тени или помещении — в это время солнце превращается из ласкового в агрессивное. Если не выходить на улицу никак нельзя, лучше передвигаться по теневой стороне короткими перебежками, заглядывая время от времени в торговые точки, аптеки и тому подобные заведения, где работают кондиционеры.
Не стоит забывать про солнцезащитный крем — желательно от SPF-50 и больше. Наносить на открытые участки кожи — а их летом традиционно много — крем следует за 20 минут до выхода.
Красивый загар — болезненная реакция кожи на повреждение. Не стоит подвергать её стрессу. Если вы на пляже, наносите крем заново каждые пару часов.
По опыту жителей пустыни: ледяная вода — не спасение.
В одежде лучше отдать предпочтение натуральным тканям: в синтетике человек словно под парниковой плёнкой. И ни в коем случае нельзя забывать про головной убор — сгодятся и шляпа, и панама, и кепка. Солнцезащитные очки с UV-фильтром уберегут от ранних морщинок у глаз и защитят сетчатку.
Хорошо также облегчить рацион, сделав упор на свежие овощи, зелень, ягоды, нежирную рыбу или птицу.
Доктор Павлова также назвала три неочевидных лайфхака, которые позволяют быстро охладиться при сильном перегреве:
принимать тёплый, а не ледяной душ — он расширит сосуды, и тело начнёт отдавать тепло, тогда как холод может вызвать спазм сосудов;
охлаждать так называемые точки пульса", подставив под струю прохладной воды запястья или приложив влажный платок к шее сзади;
пить горячий чай — не зря так делают жители пустынь: организм потеет и охлаждается, а ледяная вода лишь на время обманет рецепторы.
И не стоит ставить кондиционер на слишком низкую температуру: разница с улицей не должна превышать 5−7 градусов, иначе можно получить скачки давления и летнюю ангину.
