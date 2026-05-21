Вооруженные силы РФ доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения

Минобороны заявило о доставке из РФ боеприпасов на ядерные учения в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России в рамках ядерных учений доставили боеприпасы в полевые пункты хранения позиционного района ракетной воинской части в Беларуси, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что личный состав ракетного соединения Беларуси выполняет учебно-боевые задачи по получению спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

— Ракетный комплекс будет снабжен ракет-носителями и скрытно выдвинется в назначенный район для подготовки к проведению пусков, — отметили в Минобороны РФ.

Также сообщили, что в рамках учений на территории России соединениями и воинскими частями Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов личные составы были приведены в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет. Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования вывели на маршруты боевого патрулирования и развернули на полевых позициях. Кроме того, в районы морских полигонов для несения боевой службы вышли атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.

В свою очередь личным составом задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ отрабатывается снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», осуществляются вылеты в назначенные районы патрулирования.

Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием: «На всей территории Беларуси».

Еще мы писали, что главнокомандующий ВС Литвы заявил о горячей линии с Беларусью: «Работает, несмотря на политическую ситуацию».

Тем временем Беларусь увеличила количество документов для въезда в пограничную зону.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
