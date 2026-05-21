Вооруженные силы РФ доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения

Также сообщили, что в рамках учений на территории России соединениями и воинскими частями Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов личные составы были приведены в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет. Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования вывели на маршруты боевого патрулирования и развернули на полевых позициях. Кроме того, в районы морских полигонов для несения боевой службы вышли атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.