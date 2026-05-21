Вооруженные силы РФ доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения

Вооруженные силы России в рамках ядерных учений доставили боеприпасы в полевые пункты хранения позиционного района ракетной воинской части в Беларуси, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
В российском оборонном ведомстве рассказали, что личный состав ракетного соединения Беларуси выполняет учебно-боевые задачи по получению спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
— Ракетный комплекс будет снабжен ракет-носителями и скрытно выдвинется в назначенный район для подготовки к проведению пусков, — отметили в Минобороны РФ.
Также сообщили, что в рамках учений на территории России соединениями и воинскими частями Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов личные составы были приведены в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет. Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования вывели на маршруты боевого патрулирования и развернули на полевых позициях. Кроме того, в районы морских полигонов для несения боевой службы вышли атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.
В свою очередь личным составом задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ отрабатывается снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», осуществляются вылеты в назначенные районы патрулирования.
Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием: «На всей территории Беларуси».
