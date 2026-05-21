В Китае открылся магазин продовольственного бренда из Иркутской области

Продовольственный бренд по производству рыбной продукции и переработке морепродуктов «Шарпинская» открыл свое представительство и фирменный магазин в Китае. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Первая торговая точка с импортной продукцией начала работу в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян. Главная особенность — демонстрационный павильон с возможностью дегустации продукции и наличие низкотемпературного склада для хранения товара.
В магазине можно найти большой ассортимент рыбы из местных водоемов Приангарья: пелядь, окуня, леща, щуку, а также полную линейку отечественных лососевых рыб. Вся продукция приготовлена методом холодного копчения и реализуется под товарным знаком «Продукты Приангарья».
«Выход регионального продовольственного бренда на китайский рынок через открытие первого магазина знаменует собой новый этап. Это не только начало прямого диалога с китайскими потребителями, но и результат масштабной работы, включающей поиск партнеров, многоэтапные переговоры и строгий контроль качества продукции», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.