В Волгоградской области из брошенных сетей освободили 1,5 тонны рыбы

Как утончили в Цимлянском отделе рыбоохраны, 380 фрагментов брошенных сетей были обнаружены в реки Хопер в границах Урюпинского, Нехаевского, Алексеевского и Кумылженского районов, а также акватории реки Дон в границах Серафимовичского, Кумылженского, Клетского и Фроловских районов. Здесь было спасено 455 кг рыбы.