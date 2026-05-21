Белоруска Арина Соболенко покинет пресс-конференцию «Ролан Гаррос» через 15 минут после начала — вот почему

25 мая в Париже стартует «Ролан Гаррос» — турнир «Большого шлема», на котором разворачивается публичный скандал, связанный с призовыми теннисистам.
Английская Guardian пишет, что ведущие теннисисты во время традиционного дня общения с прессой, который намечен на 22 мая, планируют выразить протест по поводу призовых денег. Они покинут зал через 15 минут после начала пресс-конференций. Это будет символизировать, что турниры «Большого шлема» выделяют только в среднем 15% своих доходов на призовой фонд. Кроме того, теннисиств откажутся от дополнительных интервью с главными партнерами по медиаправам турнира.
В числе тех, кто выражает свой протест, есть и белоруска Арина Соболенко. С ней единым фронтом идут Новак Джокович, Янник Синнер, Коко Гауфф и другие звезды. Они считают, что им выделяют недостаточную долю растущих доходов каждого турнира. Кроме того, игроки хотят улучшения условий социального обеспечения и большего влияния на составление расписания турниров.
Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составит 61,7 млн евро. Плюс 9,5% к прошлому турниру. Чемпионы среди мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро, а проигравшие в первом же матче — по 87 тысяч евро. Но игроки недовольны тем, что увеличение в процентном отношении к доходам турнира оказалось гораздо более скромным. В то время как доходы «Ролан Гаррос» в 2025-м выросли на 14% до 395 млн евро, призовые деньги увеличились на 5,4%, в результате чего доля доходов игроков снизилась до 14,3%. Игроки призывают выплачивать такую же долю дохода, как и ATP и WTA — 22%.
Ранее мы писали, что Соболенко заявила о готовности бойкота из-за несправедливого распределения призовых: «Я определенно заслуживаю большей оплаты».
