Белоруска Арина Соболенко покинет пресс-конференцию «Ролан Гаррос» через 15 минут после начала — вот почему

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составит 61,7 млн евро. Плюс 9,5% к прошлому турниру. Чемпионы среди мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро, а проигравшие в первом же матче — по 87 тысяч евро. Но игроки недовольны тем, что увеличение в процентном отношении к доходам турнира оказалось гораздо более скромным. В то время как доходы «Ролан Гаррос» в 2025-м выросли на 14% до 395 млн евро, призовые деньги увеличились на 5,4%, в результате чего доля доходов игроков снизилась до 14,3%. Игроки призывают выплачивать такую же долю дохода, как и ATP и WTA — 22%.