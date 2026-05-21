Жительнице Красноярского края удалось вернуть украденные мошенниками 2,5 млн рублей

В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры учительнице из Норильска вернули часть украденных мошенниками денег.
Обман женщины начался с телефонного звонка: неизвестный представился помощником судьи и попросил назвать код из смс якобы для подтверждения личности. Далее к схеме подключились лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые убедили жертву, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а на ее имя уже пытаются оформить кредиты и похитить сбережения.
«Чтобы женщина не успела остановиться и подумать, аферисты действовали по привычным законам психологического давления: сообщили о некой секретной операции, запретили рассказывать о происходящем родственникам и сотрудникам банка, на протяжении нескольких дней почти не выпускали ее из телефонного сценария, где тревога подменяла здравый смысл, а каждое новое указание выдавалось за способ спасти деньги. Под диктовку мошенников потерпевшая сняла личные накопления, оформила кредит на 3 млн рублей и через банкоматы перевела деньги на указанные счета. Общий ущерб составил 15 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. После анализа движения денег удалось установить владельцев счетов, на которые поступила часть похищенного. Затем был подготовлен проект искового заявления о взыскании неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования в полном объеме — учительнице вернули 2,5 млн рублей. Сейчас продолжается работа по установлению других владельцев счетов, через которые прошли деньги.