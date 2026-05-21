В Челябинске прошел бизнес-форум по развитию сотрудничества с Казахстаном

Особое внимание было уделено укреплению контактов и поиску новых направлений совместной работы.

Источник: Национальные проекты России

Форум «Новые горизонты приграничного сотрудничества регионов Республики Казахстан и Челябинской области Российской Федерации» состоялся 19 мая в Челябинске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в областном министерстве международного и межрегионального сотрудничества.

Участниками форума стали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев, представители южноуральских предприятий, компаний Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей Казахстана. Мероприятие прошло в преддверии визита Президента России Владимира Путина в республику.

«Челябинская область и Казахстан — больше, чем соседи. У нас сформировалась полноценная экономическая экосистема. Наши предприятия десятилетиями работают в единой кооперации, наши аграрии поставляют продукцию, которая востребована на наших рынках. Товарооборот между Челябинской областью и Республикой Казахстан стабильно превышает миллиард долларов в год, но я убежден, что мы способны на большее», — отметил Алексей Текслер.

В ходе пленарной части форума участники рассмотрели вопросы развития промышленной кооперации, логистики, агропромышленного комплекса, инвестиционного взаимодействия и расширения взаимной торговли. Особое внимание было уделено укреплению прямых контактов между предприятиями и поиску новых направлений совместной работы.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.