В Челябинске прошел бизнес-форум по развитию сотрудничества с Казахстаном

«Челябинская область и Казахстан — больше, чем соседи. У нас сформировалась полноценная экономическая экосистема. Наши предприятия десятилетиями работают в единой кооперации, наши аграрии поставляют продукцию, которая востребована на наших рынках. Товарооборот между Челябинской областью и Республикой Казахстан стабильно превышает миллиард долларов в год, но я убежден, что мы способны на большее», — отметил Алексей Текслер.