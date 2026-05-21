Путорана зовет: на Таймыре готовятся к V юбилейному забегу «Норильск. Горный старт»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 августа в Норильске соберутся любители экзотических забегов. В пятый раз спортсмены со всей страны смогут попробовать свои силы на трассах разной сложности в окрестностях района Талнах, отрогов плато Путорана и горного массива Хараелах, приняв участие в трейле «Норильск. Горный старт».
География участников впечатляет: от солнечного Краснодара до далекого Якутска. Каждый из участников готов преодолевать трассу со всей решимостью и силой.
Организаторы забега — законодатели мод Smart Action и Агентство развития Норильска.
У потенциальных участников есть выбор:
Т70 — 70 километров и 2380 м+ Т50 — 50 километров и 2130 м+ Т30 — 30 километров и 1130 м+ Т15 — 15 километров и 770 м+ Т5 — 5 километров и 270 м+ А также детские дистанции — 500 и 1000 метров.
Один из организаторов забега Яков Френклах рассказал, что все дистанции насыщены по своему красотой местной природы.
«Мы включили всё самое интересное. 50 и 70 километров по части технической довольно похожи и одинаково красивы. Самый “жир”, конечно же, достанется участникам новой дистанции 70 километров, ведь, кроме десятков освежающих бродов после 51 км, они попадут к каскаду из двух водопадов, а затем совершат восхождение на гору Листвянку и спустятся по техничному спуску в ущелье “Красные камни”. Поэтому да, увидят много, но и требования к участникам соответствующие, — рассказал он. — А более короткие можно бежать либо на результат, либо просто кайфовать от природы, не думая о времени или беспокоясь об уровне подготовки».
Организаторы рекомендуют брать с собой на забеги питание. При этом на дистанциях есть пункты питания.
Напомним, среднее время преодоления дистанции 50 км в 2025 году составило 10 часов. Лидер финишировал со временем 6 часов 43 минуты.
Все желающие принять участие в забеге должны зарегистрироваться на сайте norilsktrail.ru/ и начать подготовку к испытаниям.
Агентство развития Норильска напоминает, что с 4 по 6 июня пройдут тренировочные сеты для будущих участников — беговые дистанции для спортсменов по пересеченной местности по живописным местам Таймыра и в манеже «Арктика».
