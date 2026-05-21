1,5 тысячи нижегородцев пострадали от клещей

После укусов клещей за медицинской помощью обратились 1 522 жителя региона, включая 473 несовершеннолетних, сообщила пресс‑служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Обращения поступили из 48 муниципалитетов области и 8 районов Нижнего Новгорода. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась:
на территории Бора (137 выявленных клещей);
в Дзержинске (103 случая);
в Ветлужском (89) и Павловском (77) округах.
В черте Нижнего Новгорода чаще всего укусы фиксировали в Советском районе (87 случаев), Автозаводском районе (79 случаев), Приокском районе (71 случай).
По результатам лабораторных исследований 2,2+ тысяч клещей выявлено 392 инфицированных особи. Распределение по возбудителям:
вирус клещевого энцефалита — 4 клеща (Шахунья, Бор, Шарангский округ);
боррелии — 323 клеща;
эрлихии — 7 клещей;
анаплазмы — 62 клеща.
Ранее девять тысяч нижегородцев привились от клещевого энцефалита.