В Ростове нашли посредника, похитившего 200 т пшена на 3,4 мн рублей

ГУ МВД РФ по Ростовской области сообщает о раскрытии мошенничества при поставке сельскохозяйственной продукции. Полицейские отдела № 5 установили и задержали посредника, похитившего 200 тонн пшена стоимостью 3,4 млн рублей.
В период с апреля по август 2024 года подозреваемый, выступая в роли посредника‑поставщика между российской организацией и заказчиком из ближневосточного государства, завладел фасованным просом. Ранее стороны длительное время сотрудничали через фигуранта на основании заключённого договора.
По данным следствия, после отгрузки зерна злоумышленник получил оплату за продукцию, но не перечислил деньги продавцу, а направил их на приобретение другого товара в сторонней компании.
Задержанный — 30‑летний житель Краснодара. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По решению суда фигурант находится под домашним арестом.