Совместный вуз РФ и КНР открыл лабораторию для изучения ИИ в экономике

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне открыл Лабораторию финансовых технологий и инноваций, сотрудники которой будут исследовать влияние искусственного интеллекта на трансформацию экономики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Осенью первый совместный университет двух стран отметит десятилетие. В четверг его посетил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, вошедший в делегацию, которая сопровождала президента РФ Владимира Путина в ходе его официального визита в КНР 19−20 мая.
«Лаборатория финансовых технологий и инноваций будет развивать исследования трансформации традиционных финансов и промышленности под влиянием искусственного интеллекта, а также вести анализ процессов, связанных с развитием блокчейна и больших данных. Ее открытие — ответ на новые вызовы, которые предъявляет развитие цифровой экономики», — пояснили ТАСС в МГУ.
Новая структура входит в число четырех лабораторий Центра экспериментального обучения экономике и менеджменту МГУ-ППИ. Помимо оборудования и специализированного ПО он предоставляет студентам доступ к ведущей китайской базе данных финансовой информации Wind, которая является отраслевым стандартом для профессиональных аналитиков и трейдеров.
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне — проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Количество студентов в Университете МГУ-ППИ в этом году достигнет 5 тыс.