Региональный форум «Россия начинается с тебя!» прошел в Омске

Две тысячи школьников и педагогов приняли участие в региональном форуме «Россия начинается с тебя!», который прошел в Омске 19 мая. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Площадкой для мероприятия стал парк на проспекте Королева. На всей его территории работали интерактивные площадки с играми и мастер-классами. Также во время форума состоялся слет юнармейцев «10 лет в одном строю». С активистами детских общественных объединений встретился министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
На главной сцене форума прошло вручение нагрудных знаков «Горячее сердце». Это награда для молодых людей, которые проявили свою храбрость и оказали помощь в чрезвычайных ситуациях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.