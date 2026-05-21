В Красноярском крае на два дня изменится расписание электричек восточного направления

В Красноярском крае из-за ремонтных работ на два дня изменится расписание электричек восточного направления КрасЖД.
В связи с проведением ремонтных работ на участках Сорокино — Таёжный и Таёжный — Камарчага на два дня, 23 и 30 мая, изменится расписание курсирования пригородных поездов.
В эти даты маршрут электропоезда Красноярск — Камарчага будет сокращен до станции Базаиха (отправление со станции Красноярск в 11:54, прибытие на станцию Базаиха в 12:35). В обратном направлении электропоезд Базаиха — Красноярск будет отправляться с начальной станции в 14:45, прибытие на станцию Красноярск в 15:21.
Две электрички выйдут в рейс позже обычного:
на 1 час 35 минут — поезд Иланская — Красноярск (отправление со станции Иланская в 12:30 вместо 10:55); на 19 минут — поезд Красноярск — Уяр (отправление со станции Красноярск 14:38 вместо 14:19).
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.
Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».