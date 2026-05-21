Россиянам рассказали, как иностранные мессенджеры собирают данные пользователей и внедряют шпионское ПО

Иностранные мессенджеры, среди которых самыми популярными являются Telegram и WhatsApp, могут собирать данные пользователей и внедрять шпионский софт. Об этом со ссылкой на информацию МВД России пишет aif.ru.
Владельцы мессенджеров не соблюдают российские законы — таких инцидентов в прошлом году было более 258 тысяч. В частности, в нашей стране до сих пор отсутствуют официальные филиалы иностранных сервисов. Правоохранителям из-за действий владельцев этих мессенджеров сложно получать необходимую информацию о пользователях, совершивших преступления.
«В обозначенные мессенджеры встроены технологии, позволяющие скрытно собирать данные об устройстве, IP-адресе, местоположении и действиях пользователя. Особенно активно собирается информация о том, как и когда пользователь взаимодействует с сервисом. Кроме того, имеющиеся в зарубежных мессенджерах критические уязвимости позволяют злоумышленникам удаленно получать доступ к мобильному устройству, устанавливать шпионское ПО, похищать ключи шифрования», — говорится в ответе правоохранителей на официальный запрос aif.ru.