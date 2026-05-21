Спрос на БУ-оборудование в Калининграде вырос до 69% — особенно востребованы салоны красоты

Аналитики Авито подвели итоги первого квартала 2026 года на рынке оборудования для бизнеса в Калининграде. Тренд — уверенный рост интереса к технике «с пробегом». Если в первом квартале 2025 года доля спроса на БУ-оборудование составляла 52%, то теперь она достигла 69%. На новое оборудование пришлись оставшиеся 31%.
Самый заметный рост в сегменте БУ показало оборудование для салонов красоты — спрос увеличился на 76%. Также вырос интерес к складскому оборудованию (+14%). В предложении лидирует оборудование для салонов красоты (+28%) и складов (+6%).
В сегменте нового оборудования спрос вырос на телекоммуникационное оборудование (+7%) и оборудование для автобизнеса (+3%). По приросту предложения также лидируют салоны красоты (+7%) и склады (+6%).
По доле спроса в общем сегменте лидируют торговое оборудование (37%), пищевое (21%), оборудование для логистики и склада (14%), промышленное (11%) и оборудование для салонов красоты (8%). По объёму предложения распределение схожее: торговое оборудование (36%), промышленное (23%), пищевое (16%), оборудование для салонов красоты (14%) и складское (9%).