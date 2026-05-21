Нижегородская прокуратура заинтересовалась ДТП с пятью пострадавшими детьми

В Нижегородской области организовали проверку по факту аварии в Лукояновском районе. В ДТП пострадали пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации ведомства, нетрезвый водитель Chery Tiggo не справился с управлением и съехал в кювет на подъезде к селу Крюковка. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась несовершеннолетним пассажирам иномарки. Детей в возрасте от 6 до 12 лет доставили в Починковскую районную больницу.
Специалисты работают над установлением всех обстоятельств ДТП.
Напомним, прокуратура взяла под контроль гибель школьника на озере в Володарске. Тело 13-летнего ребенка достали из воды 17 мая.