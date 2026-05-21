Нижегородская область расширит ИТ-сотрудничество с Казахстаном

В ходе переговоров глава региона представил ключевые цифровые проекты Нижегородской области, включая ИТ-кампус мирового уровня «НЕЙМАРК» и региональный Каталог ИТ-решений для реального сектора экономики. Глеб Никитин выразил готовность тиражировать этот опыт и заявил о намерении посетить Казахстан с рабочим визитом. В свою очередь, зарубежная делегация предложила создать в Нижнем Новгороде институт почётных консулов для оперативного решения торгово-логистических задач.