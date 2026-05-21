Нижегородская область расширит ИТ-сотрудничество с Казахстаном

Нижегородская область планирует усилить торгово-экономическое и цифровое партнерство с Казахстаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Рабочая встреча губернатора Глеба Никитина с Генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Ерланом Искаковым состоялась 20 мая в рамках XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
В ходе переговоров глава региона представил ключевые цифровые проекты Нижегородской области, включая ИТ-кампус мирового уровня «НЕЙМАРК» и региональный Каталог ИТ-решений для реального сектора экономики. Глеб Никитин выразил готовность тиражировать этот опыт и заявил о намерении посетить Казахстан с рабочим визитом. В свою очередь, зарубежная делегация предложила создать в Нижнем Новгороде институт почётных консулов для оперативного решения торгово-логистических задач.
Стороны также обсудили укрепление уже существующих межрегиональных связей с Карагандинской и Костанайской областями. Напомним, что масштабная ИТ-конференция «ЦИПР» проходит в регионе с 18 по 21 мая. Организация подобных отраслевых мероприятий отвечает стратегическим задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин обсудил развитие экономического сотрудничества с Зимбабве.