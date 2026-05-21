В Гурьевске мужчина ударил ножом подростка из-за шума питбайков под окнами

В полицию Гурьевского района Калининградской области поступил звонок от очевидца: в.

Источник: KaliningradToday

посёлке Малое Луговое на улице Центральной мужчина ранил ножом подростка в бедро.

Прибывшие на место сотрудники установили, что 45-летний ранее судимый местный житель был недоволен шумом питбайков под окнами своего дома. Он вышел на улицу искать источник шума. Мимо проходил 17-летний подросток. Мужчина решил, что тот причастен, и стал предъявлять претензии. Между ними вспыхнула словесная перепалка, после чего злоумышленник достал нож и ударил парня по ноге.

Потерпевшего доставили в больницу. Врачи диагностировали резаную рану бедра, наложили швы и назначили амбулаторное лечение.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, сообщили в УМВД по Калининградской области.