Участки для туризма пополнят Инвестиционную карту Новосибирской области

Перспективные участки для развития туризма появятся на Инвестиционной карте Новосибирской области. Повышение туристической привлекательности страны — одна из ключевых задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономического развития региона.
В регионе реализуется проект «Земля для туризма», который помогает выявить территории для вовлечения в туристическую деятельность. За три года в Новосибирской области выявили 66 участков общей площадью более 9,9 тыс. га, а также 80 объектов туристического интереса. Перспективные площадки будут размещены на ресурсах для инвесторов.
Выявленные земельные участки уже передаются для размещения на Цифровой платформе МСП.РФ, а в дальнейшем будут размещены на Инвестиционной карте Новосибирской области. Это позволит предпринимателям получить прозрачный доступ к перспективным локациям и мерам государственной поддержки.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.