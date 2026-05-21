Участки для туризма пополнят Инвестиционную карту Новосибирской области

Перспективные площадки будут размещены на ресурсах для инвесторов.

Перспективные участки для развития туризма появятся на Инвестиционной карте Новосибирской области. Повышение туристической привлекательности страны — одна из ключевых задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономического развития региона.

В регионе реализуется проект «Земля для туризма», который помогает выявить территории для вовлечения в туристическую деятельность. За три года в Новосибирской области выявили 66 участков общей площадью более 9,9 тыс. га, а также 80 объектов туристического интереса. Перспективные площадки будут размещены на ресурсах для инвесторов.

Выявленные земельные участки уже передаются для размещения на Цифровой платформе МСП.РФ, а в дальнейшем будут размещены на Инвестиционной карте Новосибирской области. Это позволит предпринимателям получить прозрачный доступ к перспективным локациям и мерам государственной поддержки.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.