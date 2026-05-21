Калининградец вонзил нож в бедро подростка, приняв его за виновника шума под окнами

Источник: Янтарный край

В Гурьевском районе Калининградской области полиция задержала 45-летнего местного жителя, который ранил ножом подростка.

Инцидент произошёл на улице Центральной в посёлке Малое Луговое. Мужчина разозлился из-за шума питбайков под окнами и вышел на улицу разобраться. Он увидел проходившего мимо 17-летнего парня и решил, что тот виноват в шуме. Началась ссора, в ходе которой злоумышленник достал нож и ударил подростка по ноге.

Потерпевшего отвезли в больницу с резаной раной бедра. После оказания помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).