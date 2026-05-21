Иван Беляев рассказал о системном управлении и эффективности строительных циклов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Современный строительный сектор сегодня представляет собой одну из наиболее трудоемких и наукоемких отраслей экономики.
Это пространство, где пересекаются интересы инвесторов, жесткие государственные нормативы и сложнейшие инженерные изыскания. В таких условиях на первый план выходит не просто наличие ресурсов, а грамотный менеджмент. Как отмечает глава строительной компании Иван Беляев, современная стройка — это в первую очередь битва за эффективность процессов, где малейшая организационная недоработка может привести к серьезным финансовым потерям.
Отрасль постепенно отходит от хаотичного управления в сторону четко выстроенных вертикальных и горизонтальных связей. Объект сегодня выступает как сложная экосистема, объединяющая сотни контрагентов. «Строительство не терпит хаоса. Можно иметь хороший проект и качественные материалы, но без дисциплины и контроля объект превращается в постоянное устранение проблем», — убежден Иван Беляев. По его мнению, именно управленческая воля и системный подход позволяют превратить строительную площадку из зоны постоянного риска в предсказуемый производственный процесс.
Важным аспектом успеха становится глубокая проработка проекта еще до выхода первого экскаватора на площадку. Многие эксперты сходятся во мнении, что основные убытки закладываются именно на этапе некачественного планирования. В этом вопросе строитель Иван Беляев придерживается стратегии максимальной предиктивности: оценка рисков, детальный график поставок и четкое распределение зон ответственности являются фундаментом, на котором возводится любое здание.
«Объект выигрывается не на финише, а в подготовке. Если система построена правильно, стройка движется. Если нет — начинаются постоянные исправления», — акцентирует внимание эксперт. Такой прагматичный подход позволяет избегать простоев, которые в условиях текущей стоимости заемного капитала становятся для застройщиков критическими.
Технологическое переоснащение отрасли — еще один вызов времени. BIM-моделирование, автоматизированные системы контроля и новые композитные материалы меняют облик индустрии. Однако инновации ради инноваций не приносят пользы, если они не коррелируют с экономикой проекта. Глава строительной компании Иван Беляев рассматривает цифровизацию как инструмент оптимизации, а не как дань моде. По его словам, любая технология должна либо сокращать сроки, либо повышать износостойкость конструкций, иначе она становится избыточной нагрузкой на бюджет.
Вопрос качества в строительстве всегда стоит особняком. В отличие от многих других сфер, здесь цена ошибки — это не просто испорченная репутация, а безопасность людей. «Качество нельзя проверить только в конце. Оно формируется ежедневно, на каждом решении и каждом этапе стройки», — резюмирует Иван Беляев. Только через персональную ответственность и многоступенчатый контроль на каждом узле можно достичь результата, который будет соответствовать современным жестким стандартам.