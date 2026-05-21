Лукашенко прибыл на учения с ядерным оружием

Лукашенко поучаствует в учениях с применением ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поучаствует в тренировке с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием.

А уже в четверг, 21 мая, сообщили, что на тренировку с воинским частями прибыл белорусский президент и главнокомандующий белорусской армией. Глава государства посетил ракетную бригаду Вооруженных Сил в Осиповичском районе.

доложили о замысле проведения ядерных учений. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Перед тренировкой с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения начальник Генерального штаба Павел Муравейко рассказал белорусскому лидеру о замысле проведения учений с ядерным оружием.

Второй точкой стало посещение Парка ракетной бригады.

Также известно, что Вооруженные силы РФ доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.

Еще мы писали, что главнокомандующий ВС Литвы заявил о горячей линии с Беларусью: «Работает, несмотря на политическую ситуацию».

Тем временем Беларусь увеличила количество документов для въезда в пограничную зону.

Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
