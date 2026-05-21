Лукашенко прибыл на учения с ядерным оружием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поучаствует в тренировке с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием.
А уже в четверг, 21 мая, сообщили, что на тренировку с воинским частями прибыл белорусский президент и главнокомандующий белорусской армией. Глава государства посетил ракетную бригаду Вооруженных Сил в Осиповичском районе.
доложили о замысле проведения ядерных учений. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Перед тренировкой с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения начальник Генерального штаба Павел Муравейко рассказал белорусскому лидеру о замысле проведения учений с ядерным оружием.
Второй точкой стало посещение Парка ракетной бригады.
Также известно, что Вооруженные силы РФ доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.
