Весеннее лесовосстановление завершилось в Предгорном округе Ставрополья

Специалисты лесхозов в Предгорном округе Ставропольского края завершили весеннюю кампанию по лесовосстановлению. Работы проводились в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
Площадь новых насаждений в районе поселка Подкумок составила 8,5 га, что в два раза превышает показатели прошлого года. Ключевой культурой этого сезона стала крымская сосна. Выбор саженцев обусловлен климатическими особенностями территории.
Также в муниципалитете активно реализуется акция «Сад памяти». В этом сезоне в 43 населенных пунктах округа высадили 2,5 тыс. саженцев в честь героев Великой Отечественной войны.
«Теперь наша главная задача — обеспечить приживаемость молодых деревьев. Уход за сеянцами возьмут на себя школьные лесничества и волонтеры. За семь лет мы высадили 16 тысяч деревьев, внося свой вклад в общенациональную цель по сохранению исторической памяти и экологии страны», — отметил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.