Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае запретили торговать вейпами и хранить их

Сразу в двух чтениях заксобрание Пермского края приняло проект закона, запрещающий розничную торговлю никотинсодержащей продукцией (вейпами). Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Сразу в двух чтениях заксобрание Пермского края приняло проект закона, запрещающий розничную торговлю никотинсодержащей продукцией (вейпами). Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Сейчас в Прикамье уже запрещено продавать вейпы в павильонах, не допускается розничная торговля электронными приборами, которые применяются для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе — электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака (а также — их составных частей и элементов).

Новый законодательный акт о повсеместном запрете продажи вейпов, а также их хранения в магазинах и прочих торговых точках должен вступить в силу осенью этого года. За его нарушение предусмотрен штраф в размере от пятнадцати до ста тысяч рублей.