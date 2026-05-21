В Пермском крае запретили торговать вейпами и хранить их

Сразу в двух чтениях заксобрание Пермского края приняло проект закона, запрещающий розничную торговлю никотинсодержащей продукцией (вейпами). Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Сейчас в Прикамье уже запрещено продавать вейпы в павильонах, не допускается розничная торговля электронными приборами, которые применяются для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе — электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака (а также — их составных частей и элементов).
Новый законодательный акт о повсеместном запрете продажи вейпов, а также их хранения в магазинах и прочих торговых точках должен вступить в силу осенью этого года. За его нарушение предусмотрен штраф в размере от пятнадцати до ста тысяч рублей.