Юрист назвала растения у домов белорусов, штраф за которые доходит до 450 рублей

В Беларуси с 19 июня 2026 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает телеграм-канал «Главное управление юстиции Гомельского облисполкома».
Как прокомментировала новшества адвокат, завюридической консультацией Речицкого района Светлана Мельникова, Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений».
Это значит, что землепользователям (к ним относятся дачники, владельцы частных домов, а также юрлица) грозит штраф до 10 базовых величин (до 450 рублей), если они не будут бороться с нежелательными растениями. И это, прежде всего, инвазивные растения, которые захватывают все больше территории в Беларуси, вытесняя местные виды флоры.
В самым опасным из них относятся не только известный борщевик Сосновского, но и золотарник канадский, который не уступает борщевику по экологической угрозе, а по агрессивности даже превосходит.
Золотарник не съедобен для животных, не боится ни болезней, ни вредителей. Он уплотняет почву, а его корневища выделяют ядовитые вещества, подавляющие рост других растений. На захваченных золотарником территориях исчезают полезные бактерии, насекомые, птицы, млекопитающие, потому что у них не остается корма (здесь подробнее).
За сезон на кусте золотарника вызревают до 100 тысяч семян, которые на следующий год дадут 100% всхожестью.
