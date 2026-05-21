В Кирове организуют стендап-нетворкинг «Вкусные рецепты бизнеса»

Стендап-нетворкинг «Вкусные рецепты бизнеса» пройдет 28 мая в центре «Мой бизнес» в столице Кировской области. Мероприятие организуют в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Участниц ждет гастрономическая ярмарка-дегустация, шоу-презентации местных производителей, выступления спикеров в жанре стендап. Для мам-предпринимательниц предусмотрен бизнес-трек. Также на мероприятии проведут мастер-класс и кулинарный стрим.
Формат стендапа-нетворкинга позволит с юмором обсудить серьезные темы в легкой и нескучной обстановке. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.