Россиянам объяснили, как пить чай с максимальной пользой для здоровья

В отличие от кофе, матча действует мягче: содержащийся в ней кофеин сочетается с L-теанином — аминокислотой, снижающей тревожность и поддерживающей концентрацию. Однако у напитка есть и недостатки: матча содержит повышенное количество фтора, поэтому чрезмерное употребление может быть нежелательно для зубов и костной ткани. Безопасной дозой ученые называют 1−2 грамма порошка на чашку и до двух-трех чашек в день.