Россиянам объяснили, как пить чай с максимальной пользой для здоровья

Ученые Пермского Политеха рассказали, почему черный чай считается самым бодрящим, чем матча отличается от кофе, какой напиток помогает справиться со стрессом и почему некоторые сорта нельзя заваривать кипятком. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Самым популярным в мире остается черный чай — на него приходится около 75% мирового потребления. При производстве листья интенсивно скручивают и подвергают окислению, благодаря чему формируются характерные вкус и аромат. Во время этого процесса образуются теафлавины и теарубигины — антиоксиданты, которые могут положительно влиять на сосуды и уровень холестерина.
Однако злоупотреблять напитком не стоит. По словам ученых, одна-две чашки средней крепости считаются безопасными, а избыток может вызывать тахикардию, бессонницу и изжогу. Черный чай также не рекомендуют людям с анемией, так как содержащиеся в нем танины ухудшают усвоение железа.
Отдельно исследователи выделили матчу. Этот напиток получают из тех же чайных листьев, но перемалывают их в порошок, который полностью растворяется в воде. Благодаря этому человек фактически употребляет весь лист, а не только экстракт.
В отличие от кофе, матча действует мягче: содержащийся в ней кофеин сочетается с L-теанином — аминокислотой, снижающей тревожность и поддерживающей концентрацию. Однако у напитка есть и недостатки: матча содержит повышенное количество фтора, поэтому чрезмерное употребление может быть нежелательно для зубов и костной ткани. Безопасной дозой ученые называют 1−2 грамма порошка на чашку и до двух-трех чашек в день.
Самым расслабляющим специалисты назвали габа-чай. Его создали японские ученые в 1987 году, а особенность технологии заключается в обработке листьев в среде с повышенным содержанием азота, что увеличивает концентрацию гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).
По словам ученых, такой напиток может снижать тревожность и улучшать качество сна, сохраняя при этом ясность мышления. Но людям с низким давлением стоит быть осторожнее: расслабляющий эффект иногда вызывает слабость и головокружение.
Каркаде, который получают не из чайных листьев, а из чашечек цветков гибискуса, помогает выводить лишнюю жидкость и уменьшать отеки. При этом он не содержит кофеина и подходит людям, чувствительным к стимулирующим напиткам. Однако из-за высокого содержания органических кислот его не рекомендуют при обострении гастрита и язвенной болезни.
Напиток богат антоцианами — природными антиоксидантами, а при добавлении лимона меняет цвет с синего на пурпурный.
Отдельно ученые напомнили, что не все сорта можно заливать кипятком. Матчу и иван-чай рекомендуют заваривать водой температурой 70−80 °C, габа и анчан — 85−95 °C, а черные чаи, пуэры и выдержанные улуны выдерживают кипяток без потери вкуса.