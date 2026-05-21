Международный фестиваль искусств «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» открылся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылся Международный фестиваль искусств «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» (12+), сообщил глава региона Глеб Никитин в своем макс-канале.
Губернатор напомнил, что первым мероприятием программы стала масштабная оперная инсталляция «Данте. Восхождение» (12+), временно превратившая Чкаловскую лестницу в путь героя «Божественной комедии».
«12 аллегорических зон — 12 этапов мистического путешествия. Зрители не просто смотрели шоу, а физически проживали его. Подъем по 500 с лишним ступеням стал метафорой внутреннего преодоления, где философия Данте проживалась через личный опыт. Впечатления были невероятные!».
Барочная музыка органично смешивалась с современным саунд-дизайном. Все сольные вокальные партии исполнили солисты Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.
«Мне кажется символичным, что в Нижнем соединяется ЦИПР и “ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN”. То есть, мир технологий и фестиваль, в центре которого стоит сам человек. Русская и мировая культура, музыка и искусство напоминают: человек — это способность глубоко чувствовать, создавать красоту, задавать сложные вопросы и искать на них ответы», — подытожил Глеб Никитин.
Напомним, что фестиваль искусств «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» продлится 12 дней. В заключительный день, 31 мая, нижегородцев и гостей города ждет большой концерт (0+) на Стрелке с участием ведущих солистов и оркестра Нижегородского театра оперы и балета.