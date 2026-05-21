Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске полностью убрали шар на площади Бухгольца

Старую плитку и ограждения демонтируют, а площадь обновят гранитом.

Источник: Om1 Омск

Скульптуру на площади Бухгольца полностью убрали — не осталось даже металлического каркаса. Теперь на территории стартовали работы по благоустройству: подрядчик снимает старую плитку, бордюры и ограждения. Об этом сообщает «Омскрегион».

После этого территорию выложат новой гранитной плиткой, а тротуары также обновят гранитом. Кроме того, предусмотрена установка летнего водопровода и новых систем освещения.

Работы выполняет пермская компания «Бизнес-Строй». Контракт на 89 миллионов рублей рассчитан до 1 августа 2026 года.