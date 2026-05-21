В Омске полностью убрали шар на площади Бухгольца

Скульптуру на площади Бухгольца полностью убрали — не осталось даже металлического каркаса. Теперь на территории стартовали работы по благоустройству: подрядчик снимает старую плитку, бордюры и ограждения. Об этом сообщает «Омскрегион».
После этого территорию выложат новой гранитной плиткой, а тротуары также обновят гранитом. Кроме того, предусмотрена установка летнего водопровода и новых систем освещения.
Работы выполняет пермская компания «Бизнес-Строй». Контракт на 89 миллионов рублей рассчитан до 1 августа 2026 года.