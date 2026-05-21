Более 1,5 тысяч нижегородцев обратились к врачам после укусов клещей

Лаборатории региона исследовали 2270 клещей.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области зафиксировано 1522 случая присасывания клещей к людям. Среди пострадавших — 473 ребёнка. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случаи укусов зарегистрированы в 48 муниципальных образованиях области, а также в восьми районах Нижнего Новгорода. При этом чаще всего клещи нападали на людей на придомовых территориях.

Наибольшее число обращений зафиксировано в городских округах Бор и Дзержинск, а также в Ветлужском и Павловском округах. В Нижнем Новгороде «лидируют» Автозаводский, Приокский и Советский районы.

Лаборатории региона исследовали 2270 клещей, из них 2103 были сняты с людей. В 17,2% проб обнаружены возбудители инфекций.

Четыре клеща оказались носителями вируса клещевого энцефалита — их выявили в городских округах Шахунья и Бор, а также в Шарангском муниципальном округе.

Боррелии, вызывающие болезнь Лайма, найдены у 323 клещей.

Зарегистрирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у 67-летнего жителя Тонкинского муниципального округа.

Специалисты рекомендуют использовать репелленты, носить светлую закрытую одежду при прогулках на природе и проводить самоосмотры после возвращения с улицы.

При присасывании клеща необходимо обратиться в травмпункт или поликлинику для его удаления и консультации. Если это невозможно — клеща можно удалить самостоятельно с сдать на анализ.

Ранее сообщалось, что почти тысяча юных нижегородцев привились от клещевого энцефалита.