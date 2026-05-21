Открытки с Днём химика. Лучшие картинки и поздравления на 31 мая 2026 года

Интересный факт: Дмитрий Менделеев увидел идею периодической таблицы во сне — по крайней мере, так гласит популярная легенда. Сам учёный позже говорил, что долго работал над системой элементов и однажды просто «увидел» готовую структуру после напряжённых размышлений.