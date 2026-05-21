Нижегородцы смогут заплатить за свет при ограничениях мобильного интернета

Онлайн-ресурсы «ТНС энерго» включили в «белый список» Минцифры России. Теперь они будут доступны даже при отключениях мобильного интернета, сообщили в пресс-службе компании.
В период действия ограничений услуг связи сайт и приложение «ТНС энерго НН» будут продолжать работу. Нижегородцы смогут в любое время передать показания счетчиков, оплачивать электричество, узнавать актуальную информацию о тарифах и подавать обращения.
«Включение в “белый список” гарантирует, что жители регионов и предприятия смогут воспользоваться нашими сервисами без сбоев», — отметили в «ТНС энерго».
Напомним, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в Нижегородской области практически каждую неделю. Последний раз жители региона жаловались на отключения 19 мая — тогда проблемы с выходом в Сеть наблюдались во всех районах областного центра.