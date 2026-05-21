Из-за смены климата на Южном Урале развелись богомолы и выгорела клюква

В Челябинской области заметно меняется климат. Биолог ботанического сада ЧелГУ Павел Попков, который много лет наблюдает за растениями в регионе, рассказал, как остепнение влияет на природу Южного Урала.
Раз в 5—7 лет в регионе случается холодная зима, когда температура опускается до −40 градусов. Не все растения переносят такие испытания.
«Весна уже который год приходит чуть раньше. Говорят, это следствие глобального потепления. Климат утепляется, и на нас наступает степь», — говорит Павел.
Степные виды флоры стали приходить и в город. В Челябинске стали часто и в большом количестве встречать богомолов.
«На пустырях под строящимся кампусом мы находили личинок богомолов — значит, они там даже размножаются. В окрестностях озера Шершни замечены майки — это тоже степные насекомые», — рассказывает биолог.
Климат становится более засушливым, считает Павел Попков. Это серьезно сказывается на растениях, привыкших к более влажным условиям. Особенно страдают вересковые и клюква.
«У нас, например, погибло около 90 процентов клюквы из-за того, что ей не хватало влаги. Из-за солнца она моментально выгорает, хоть залейся. Вересковые, которые любят северный, карельский климат, у нас сохраняются худо-бедно. Горят и рододендроны», — перечисляет перемены биолог.