В чат-боте МФЦ Ульяновской области добавили возможность найти точки Wi-Fi

Жители и гости Ульяновской области могут найти бесплатные точки подключения к Wi-Fi с помощью нового сервиса, который был запущен в чат-боте регионального МФЦ в национальном мессенджере «Макс». Развитие подобных онлайн-сервисов отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в правительстве региона.
Чтобы найти место, где можно подключиться к бесплатной точке Wi-Fi, нужно в чат-боте нажать кнопку «Точки Wi-Fi». Затем выбрать, каким образом определить район, где нужно найти места подключения к интернету. В ответ бот выдаст, где поблизости можно бесплатно подключиться к Wi-Fi. При клике на локацию бот покажет подробный адрес и местоположение на карте.
«Сервис МФЦ дает оставаться на связи при частичном ограничении доступа к интернету, поскольку доступен в приложении “Макс”. Сейчас к чат-боту уже подключились более 28 тысяч пользователей», — отметил и. о. директора корпорации «Правительство для граждан» Сергей Макаров.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.